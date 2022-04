Em sua estreia em casa na Série A, Ceará defende invencibilidade de 13 jogos como mandante

O Ceará faz seu primeiro jogo como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, no domingo (17), às 19 horas no Castelão. E como trunfo para a partida, além da boa estreia contra o poderoso Palmeiras fora e o apoio a torcida, o Ceará defende uma invencibilidade de 13 jogos no estádio como mandante. São 9 vitórias e 4 empates.

O Alvinegro ainda está invicto em casa em 2022 em 8 jogos, com 5 vitórias e 3 empates, além dos 5 jogos da Série A do ano passado.

Em 2022, o Vozão venceu Globo/RN, Iguatu, CSA, Tuna Luso e Independiente/ARG, e empatou com Sampaio Corrêa, Sport e CRB. São 14 gols marcados e apenas 3 sofridos.

Em 2021

No ano passado, o Vovô arrancou nas rodadas finais da Série A, o que permitiu lutar por uma vaga na Libertadores até a ultima rodada. A vaga não veio, mas em casa, o time terminou a Série A invicto nos últimos 5 jogos. Venceu Fluminense, Cuiabá, Sport e Corinthians, e empatou com o América/MG.

A última derrota em casa do Ceará foi contra o Palmeiras, no dia 20 de outubro, também pela Série A.

Força como mandante

O Ceará foi um dos melhores mandantes da Série A de 2021, com o 5º melhor aproveitamento. Em 19 jogos, foram 10 vitórias, 7 empates e apenas duas derrotas, com 64,9% de aproveitamento.

Os jogos de invencibilidade do Ceará

Ceará 2x1 Independiente-ARG - Sul-Americana 2022

Ceará 0x0 CRB - Nordestão 2022

Ceará 2x0 Tuna Luso - Copa do Brasil 2022

Ceará 2x0 CSA - Nordestão 2022

Ceará 2x1 Iguatu - Cearense 2022

Ceará 0x0 Sport - Nordestão 2022

Ceará 1x1 Sampaio Corrêa - Nordestão 2022

Ceará 5x0 Globo-RN - Nordestão 2022

Ceará 0x0 América Mineiro - Brasileirão 2021

Ceará 2x1 Corinthians - Brasileirão 2021

Ceará 2x1 Sport - Brasileirão 2021

Ceará 1x0 Cuiabá - Brasileirão 2021

Ceará 1x0 Fluminense - Brasileirão 2021

