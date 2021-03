Em reunião vazada, presidente da CBF diz que clubes estarão "f..." se futebol parar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) defendeu a manutenção das competições mesmo com agravamento da Covid-19 no País. Em vídeo obtido pelo jornal O Dia, Rogério Caboclo, presidente da entidade, disse ser contra a paralisação da modalidade para não depender de nenhuma posição política.

"Eu não abrirei mão... E se parar, sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. Num dia que o governador do Maurício, que um ministro disser que pode, no dia que o prefeito de São Nunca disser que pode. Eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Eu vou, Landim, Galiotte, todos os presidentes, eu vou mudar o futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição", declarou.

Legenda: CBF criou um protocolo de segurança específico para o Campeonato Brasileiro Foto: divulgação

O encontro ocorreu com dirigentes dos clubes das Séries A e B. Cabloco ainda completou: "porque vocês estão f****** se não tiver (competição). Assumo o ônus de todos vocês". A declaração rendeu elogios do presidente do Avaí, Francisco Battistotti.

"Parabéns, Rogério, pela sua colocação. Parabéns por essa posição. O Avaí Futebol Clube acha a sua posição coerentíssima. Aqui em Santa Catarina, só Rubinho e eu sentimos na carne o que estão fazendo. Sentimos na carne a influência política determinando que seja cancelado o futebol catarinense. Um dia fecham a cidade. Outro dia por interferência de outros prefeitos fecham a outra. Parabéns, presidente Caboclo", comentou.

Apoio dos clubes

Ao término do diálogo, Caboclo questionou se algum clube seria contra a sequência do futebol, mas o silêncio predominou. "Acho que já foi ouvido que todos querem a continuidade", declarou. "Algum presidente aqui presente é contra a continuidade? Nenhum", finalizou. Ao todo, a reunião contou com 70 participantes.

Nesta segunda-feira (22), o Brasil bateu pelo 24º dia consecutivo o recorde na média móvel de mortes pela Covid-19 (2.298 óbitos) e ultrapassou os 12 milhões de infectados pelo coronavírus. Assim, diversos líderes estaduais estão ampliando medidas restritivas nos Estados, o que impacta a sequência das competições.