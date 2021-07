Em reformulação, Sport terá oito ausências contra o Ceará na Ilha do Retiro

O Sport vive uma reformulação na temporada, e acumula desfalques na Série A do Brasileiro. Para o confronto com o Ceará, pela 13ª rodada, no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro. Ao todo, serão oito, contando com saídas concretizadas nesta semana.

Dos que saíram nos últimos dias, sendo desfalques contra o Ceará, são quatro: o lateral-direito Patric rescindiu após ganhar ação na Justiça; o goleiro Luan Polli, o lateral Junior Tavares e atacante Maxwell foram liberados para procurar outros clubes.

Entre os contundidos, são outros quatro: o lateral-esquerdo Sander, o volante João Igor e os atacantes Neilton e Leandro Barcia.

Escalação

O Sport é o 17º colocado com 10 pontos, estando no Z4. O time pernambucano deve jogar com Mailson, Hayner, Rafael, Sabino, Chico, Marcão, Zé Welison, Paulinho Moccelin, Gustavo, Everaldo e Mikael.