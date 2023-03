Em reformulação para a Série D, Ferroviário anuncia saída de 4 jogadores

O Ferroviário anunciou nesta quarta-feira (29), a saída de 4 jogadores do seu elenco: os laterais Rodrigo Negueba e Zé Carlos, e os zagueiros Fabão e Edgar. Em nota oficial, o clube desejou "pleno sucesso na continuidade da carreira de cada um e agradecendo por todo o empenho e profissionalismo que todos demonstraram vestindo a camisa coral".

A reformulação do elenco coral faz parte do planejamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra se reapresenta no dia 6 de abril, um mês antes da estreia na competição, marcada para maio, em casa, contra o Fluminense/PI.

Segundo o clube, durante a intertemporada, devem ser anunciadas novas contratações e mais saídas de jogadores.

Renovação

Na terça-feira (28), o clube anunciou a renovação do técnico Paulinho Kobayashi para a disputa da Série D. O treinador deve ter um novo auxiliar técnico, já Copertino deixou o clube após comum acordo.