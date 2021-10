Em reformulação após Série C, Ferroviário dispensa 9 jogadores do elenco; veja nomes

Em reformulação após eliminação na 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário anunciou nesta sexta-feira (1), o desligamento de 9 jogadores. Deixaram o clube: Yuri, Marcelo, Adilson Bahia, Sousa Tibiri, Marcos Vinicius, Dioguinho, Augusto, Reinaldo e Polegar.

A definição aconteceu após reunião entre diretoria e comissão técnica, comandada pelo treinador Anderson Batatais.Na nota de desligamento, o clube agradeceu aos jogadores:

"O Ferroviário agradece a todos pelo profissionalismo, empenho e dedicação, e deseja boa sorte na continuidade de carreira de cada um".

Após reunião realizada entre diretoria e comissão técnica, o Ferroviário oficializa o desligamento de nove atletas.https://t.co/EcTWcB7jLi — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) October 1, 2021

Futuro

Com a eliminação na 1ª fase da Série C do Brasileiro, no último fim de semana, ao ser derrotado pelo Floresta na 18ª rodada, o Tubarão da Barra só volta a jogar pela Copa do Nordeste.

O time coral enfrenta, nos dias 20 ou 21, o vencedor de Juazeirense x Central, em partida pela 2ª fase de mata-mata. Os treinamentos foram retomados na última quarta-feira (29), visando a competição. Serão praticamente 20 dias até o jogo.