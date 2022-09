Em ranking mundial, Ceará e Fortaleza ficam à frente de PSG e Manchester United

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou o ranking dos melhores times do mundo. No topo da lista estão os dois melhores times do Brasil na atualidade: Palmeiras na liderança, com 305 pontos e o Flamengo na segunda colocação, com 303 pontos. O Liverpool fecha o pódio, em terceiro lugar.

No cenário local, a presença dos times cearenses também é destaque. O Ceará é o melhor time nordestino, na 26ª colocação, com 192 pontos. Para ter dimensão do feito, o Vozão ficou na frente do poderoso time do Paris Saint-Germain, que aparece na 27ª posição.

O Fortaleza figura na 69º colocação, com 146 pontos, três posições acima do clube inglês Manchester United, que ficou no 72º lugar.

Quem elabora o Ranking Mundial de Clubes?

Segundo o site Goal, este ranking é divulgado todos os anos pela IFFHS e não tem ligação com o a Fifa. A organização considera os resultados conquistados pelos times em uma temporada, além de estatísticas do time.

Como funciona o sistema de pontuação?

Ainda conforme o site, o sistema de pontuação do ranking da IFFHS é dividido entre competições internacionais e nacionais, sendo apenas considerados os jogos de competições reconhecidas da Fifa.

É considerado o nível de competitividade e continente, que afetam diretamente a pontuação dos times. Ou seja, se um time brasileiro conquistar uma vitória na Copa Libertadores, por exemplo, ele conquistará 14 pontos e sete por um empate. E, se esse time, conquistar uma vitória no Brasileirão, receberá quatro pontos e dois por um empate.

Veja o ranking:

Palmeiras - Brasil Flamengo - Brasil Liverpool - Inglaterra Chelsea - Inglaterra Real Madrid - Espanha Athletico Paranaense - Brasil Manchester City - Inglaterra Atlético Mineiro - Brasil Rangers - Escócia Ajax - Holanda

........

26. Ceará - Brasil

......

69. Fortaleza - Brasil