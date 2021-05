Em quatro jogos com Vojvoda, Fortaleza marcou mais gols que em toda a 'era Enderson' nesta temporada

O trabalho de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza ainda está no início, mas o começo é promissor. Um dos aspectos de mais destaque é, sem dúvidas, o desempenho ofensivo. Tanto é que em apenas quatro partidas sob comando do técnico argentino, o Tricolor já marcou mais gols que em toda a 'era Enderson Moreira' nesta temporada.

Considerando os jogos da temporada 2021, o ex-técnico comandou o Leão do Pici em 12 jogos e o time marcou 15 gols, com média de 1,25 por cada partida. Com Vojvoda, são 20 gols marcados em apenas quatro jogos, uma média de 5 por jogo.

Foram três goleadas, com seis gols marcados em cada uma delas (6 a 1 sobre o Crato, 6 a 0 sobre o Icasa e 6 a 0 sobre o Atlético-CE), além da vitória por 2 a 0 no Clássico-Rei contra o Ceará.

É importante destacar que o trabalho está apenas no início e a fragilidade dos adversários (com exceção do Ceará) contribuiu para a elevada quantidade de gols, mas há de se destacar a postura da equipe que joga com imposição, agressividade, intensidade e sempre em busca de marcar mais gols.

Os jogadores apresentam comportamento completamente diferente de quando o técnico era Enderson Moreira. É nítida a mudança de postura e atitude da equipe. Motivos o torcedor tricolor tem para estar animado.