Em quatro edições juntos na Série A de Pontos Corridos, Leão e Vovô começaram mal em três

Em três rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza somaram juntos apenas 3 pontos, os da vitória do Vovô diante do Palmeiras por 3 a 2 na 1ª rodada em São Paulo, na estreia. Depois disso, foram 5 derrotas (três do Leão e duas do Vovô), assustando as duas torcidas com o início ruim na competição nacional.

No sábado, o Ceará perdeu para o Bragantino do Castelão por 1 a 0, mesmo placar da derrota leonina para o Corinthians em São Paulo. Na tabela, o Vovô é o 15º com 3 pontos e o Leão é o 20º com 0. Vale lembrar que Ceará e Fortaleza não jogaram pela 3ª rodada da Série A, já que o Clássico-Rei no dia 23 foi adiado para junho devido às finais do Campeonato Cearense de 2022

Mas analisando as edições em que ambos estiveram também juntos - 4 já contando a de 2022 - Ceará e Fortaleza começaram mal em 3 delas, exceto no ano passado, quando somaram 12 pontos em 3 rodadas.

Anos anteriores

Em 2019, primeiro ano juntos na elite, cada um somou apenas 3 pontos em 3 rodadas e em 2020, foi ainda pior, com apenas 2 pontos em 3 rodadas.

Ou seja, não é a primeira vez que os dois rivais iniciam mal um certame nacional na elite, mas em todos os anos Leão e Vovô reagiram. Em 2019, o Fortaleza foi o 9º com 53 e o Ceará foi o 16º com 39, em 2020, o Vozão foi o 11º com 52 pontos e o Tricolor foi o 16º com 41.

Em 2021, melhor início de ambos na Série A juntos, o Leão foi o 4º com 58, e o Vovô terminou em 11º com 50.

Legenda: O Ceará foi o único que venceu na Série A de 2022, ao bater o Palmeiras por 3 a 2 Foto: Felipe Santos / CSC

Confira as pontuações somadas de Ceará e Fortaleza ano a ano

2019 - 6 pontos (3 do Ceará e 3 do Fortaleza)

1ª rodada: Ceará 4x0 CSA; Palmeiras 4x0 Fortaleza

2ª rodada: Cruzeiro 1x0 Ceará ; Fortaleza 2x1 Athletico/PR

3ª rodada: Ceará 1x2 Atlético/MG ; Botafogo 1x0 Fortaleza

2020 - 2 pontos (1 do Ceará e 1 do Fortaleza)

1ª rodada: Fortaleza 0x2 Athletico/PR ; Sport 3x2 Ceará

2ª rodada: Ceará 1x1 Grêmio ; São Paulo 1x0 Fortaleza

3ª rodada: Atlético/MG 2x0 Ceará ; Fortaleza 0x0 Botafogo

2021 - 13 pontos (9 do Fortaleza 9 e 4 do Ceará)

1ª rodada: Atlético/MG 1x2 Fortaleza ; Ceara 3x2 Grêmio

2ª rodada: Santos 3x1 Ceará ; Fortaleza 5x1 Internacional

3ª rodada: Chapecoense 0x0 Ceará ; Fortaleza 1x0 Sport

2022 - 3 pontos (3 do Ceará e 0 do Fortaleza)

1ª rodada: Palmeiras 2x3 Ceará, Fortaleza 0x1 Cuiabá

2ª rodada: Internacional 2x1 Fortaleza ; Ceará 1x3 Botafogo

4ª rodada*: Ceará 0x1 Bragantino ; Corinthians 1x0 Fortaleza

* Ceará e Fortaleza não jogaram pela 3ª rodada da Série A, já que o Clássico-Rei no dia 23 foi adiado para junho devido às finais do Campeonato Cearense de 2022