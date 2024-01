Em preparação para o Campeonato Cearense, Floresta e Atlético-CE empatam em jogo-treino

Na tarde deste sábado (6), no CT Felipe Santiago, Floresta e Atlético-CE se enfrentaram em mais um jogo-treino preparatório para o Campeonato Cearense e ficaram no empate de 1 a 1. Iury Tanque marcou para o Lobo, enquanto Henrique empatou para a Águia.

As duas equipes seguem em reta final de preparação para a estreia no Estadual. O Verdão da Vila estreia no dia 20, às 18h, contra o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, enquanto o Rubro-Negro da Lagoa Redonda tem seu primeiro compromisso no dia 21, às 16h, diante do Iguatu, no Estádio Morenão.

