Em premiação, Debinha comenta sobre desigualdade no futebol: 'Futebol feminino não é caridade'

Eleita a melhor jogadora brasileira atuando no exterior, Debinha recebeu o prêmio pela primeira vez na 15ª edição do Samba Gold 2022, que premiou também as categorias masculino e sub-20, esta escolhendo o melhor brasileiro do mundo, atuando dentro ou fora do Brasil. A atleta brasileira aproveitou para aconselhar as jovens que tem o sonho de se tornar jogadora e desabafou sobre a desigualdade entre as categorias.

A premiação para a categoria feminina teve sua segunda edição em 2022, o primeiro prêmio quem levou foi a jogadora Gio Queiroz, que defende o Arsenal, e desta vez, Debinha ficou com o troféu.

Debinha aproveitou a oportunidade para conversar sobre o cenário do futebol feminino, falando sobre o que já melhorou e o que ainda pode ser aprimorado. Além disso a atleta aconselhou jovens que tem o sonho de se tornar jogadora de futebol.

"Olhando há 10 anos atrás, demos um grande passo. Mas ainda vejo que temos um grande caminho para percorrer! Não basta times de camisas que querem montar um time feminino, mas tem que investir! Futebol feminino não é caridade. É o nosso trabalho e merecemos respeito e o nosso direito", disse Debinha.

"Se dedique e tenha comprometimento. Muitas vezes é difícil abrir mão de algumas prioridades no momento. Mas vale a pena esse esforço para colher bons frutos no futuro. E acreditem em seus sonhos, pois só não é possível para aquele que não persistir", completou.

A temporada do futebol de 2023 está bastante movimentada, o calendário de jogos conta com a Copa do Mundo Feminina e Debinha é uma das cotadas para integrar a equipe de Pia Sundhage na maior competição de futebol do mundo. A atleta fez sua análise sobre a Seleção e as condições de disputar o título.

"Evoluímos muito como equipe e sabemos que temos talentos para fazer a diferença, o que eu acho que é uma das nossas vantagens. Estamos no caminho certo. Temos a chance em nossas mãos, só depende de nós", falou Debinha.

NÚMEROS DE DEBINHA EM 2022