Em novo decreto, Camilo libera jogos de futsal no Ceará

Publicado hoje (1º), o novo decreto de isolamento social do Estado libera o retorno de treinos e jogos de futsal em todo o Ceará.

Conforme o documento, "está autorizada a realização, sem público, de jogos e treinamentos das equipes de futsal no calendário nacional da Confederação Brasileira de Futsal. respeitadas todas as medidas sanitárias estabelecidas em protocolo sanitário".

O último evento oficial de futsal no Ceará foi a final do Campeonato Estadual, em 27 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o Ceará não deu chances para o BNB/Guerreirinhos, venceu o jogo de volta da final da competição por 7 a 3 e conquistou o bicampeonato estadual nas quadras.

O decreto reforça também que as atividades de campeonatos de futebol regionais, nacionais e internacionais seguem liberadas, sob as mesmas condições acima citadas.

Futebol

No caso do futebol, após mais de 40 dias de paralisação, o Campeonato Cearense de futebol teve, no 24 de abril, autorização do governador Camilo Santana para ser retomado.

O Campeonato Cearense havia sido suspenso após a conclusão da rodada de abertura da 2ª fase, em 10 de março e retorna neste fim de semana.

Na ocasião, já com Barbalha e Guarany de Sobral rebaixados, foram realizadas quatro partidas: Pacajus 2x4 Caucaia; Crato 1x0 Icasa; Atlético-CE 0x2 Fortaleza e Ferroviário 2x1 Ceará.

Na temporada de 2020, o Estadual também enfrentou dificuldade para ser concluído. Para os primeiros meses do ano, o torneio contou com um Clássico-Rei na decisão em confrontos adiados para setembro e outubro. O Fortaleza é o atual bicampeão cearense.