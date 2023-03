Em nova decisão, Justiça mantém legalidade de 3º mandato de Robinson de Castro no Ceará

Em nova decisão judicial, a situação política do Ceará Sporting Club ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (20). A juíza Mirian Mota, da 27ª Vara Cível, manteve a legalidade da eleição do então presidente Robinson de Castro, em um processo eleitoral do dia 15 de dezembro de 2021.

A situação era contestada judicialmente pela chapa da oposição, encabeçada por Paulo Vasconcelos. O motivo seria uma suposto 3º mandato irregular, em aspecto refutado pela nova decisão.

Na ocasião, a chapa 'Fechado com o Vozão’, que tinha Robinson de Castro como presidente, Humberto Arão como 1º vice e Carlos Moraes como 2º vice-presidente para o triênio de 2022-2024. Com a renúncia dos dois primeiros, Carlos Moraes se firmou como o presidente interino do clube.

Nova eleição

Legenda: A sede do Ceará é o CT de Porangabuçu Foto: Felipe Santos / Ceará

Na última segunda-feira (13), em nota oficial, o Ceará informou que a Comissão Eleitoral nomeada pelo Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo recebeu duas chapas para as eleições dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do clube, em pleito para o dia 29 de março, quarta-feira.

O empresário João Paulo Silva encabeça a chapa ‘Vozão de Todos’ como candidato a Presidente, tendo o também empresário Alexandre Bezerra Frota como 1º Vice-Presidente. Já o engenheiro e empresário Gabriel Coelho Ponte, por sua vez, é o candidato a Presidente pela chapa ‘Reconstrução do Gigante’, apresentando Nilo Saraiva, funcionário público federal, como o 1º Vice-Presidente.