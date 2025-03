Em nova aposta para categoria de base, Fortaleza acerta a contratação do atacante chileno Tomás Roco

O Fortaleza acertou a contratação do atacante chileno de 18 anos Tomás Roco. O jovem estava no Cobreloa, do Chile, mas seu contrato se encerrou no final de dezembro de 2024. Desde então, o atleta ficou livre para assinar com o Tricolor, mesmo depois da janela de transferências ter se encerrado na última sexta-feira (28). Tomás tinha negociações avançadas para reforçar o Colo-Colo, também do Chile, mas as tratativas foram travadas pelo seu ex-clube, que queria uma compensação financeira pelos direitos federativos do atleta.

Cria do Cobreloa desde a escolinha, Roco fez toda a sua base no time de Calama e vinha atuando na equipe profissional. Pelo clube chileno, foram dez jogos, três assistências e um gol pela equipe principal.

Nos bastidores, o jogador chileno é visto como um 'novo' Kervin Andrade para o Pici. Na última segunda-feira, o Diário do Nordeste mostrou que o Tricolor havia contratado diversos reforços para as suas categorias de base, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20.