Em noite de derrota, atacantes do Cruzeiro protagonizam briga para cobrar pênalti; veja vídeo

Na noite desta última quarta-feira (10), o Cruzeiro recebeu o Fluminense, no Mineirão, e foi derrotado pelo placar de 2 a 0, em um bom jogo de futebol. Entretanto, o duelo ficou marcado por uma cena inusitada entre os atacantes Bruno Rodrigues e Henrique Dourado, companheiros no time mineiro.

Aos 33 minutos do 2º tempo, quando o placar já estava em 2 a 0 para o time carioca, Bruno Rodrigues cobrou pênalti e parou no goleiro Fábio, mas o árbitro da partida Flávio Rodrigues de Souza assinalou irregularidade na defesa do arqueiro tricolor, que se adiantou, e invalidou a cobrança.

Henrique Dourado chegou ao clube mineiro há menos de um mês.

A partir daí entra em cena a figura de Henrique Dourado. O ceifador logo pegou a bola para realizar a segunda cobrança, irritando Bruno e iniciando a confusão entre os dois. Eles trocaram empurrões e discutiram veementemente, sendo separados por outros companheiros de equipe. Bruno “levou a melhor” e foi para a segunda cobrança. Novamente, o atacante errou o pênalti, desta vez mandando a bola na trave.

A briga entre Bruno Rodrigues e Henrique Dourado e os 2 pênaltis perdidos:



Repercussão

Em entrevista coletiva após o jogo, Pepa, treinador do Cruzeiro, lamentou a atitude dos seus atletas.

Pepa está dando uma nova cara ao time do Cruzeiro.

"Caso feio, inadmissível, mas está resolvido, está encerrado. Não esperamos para resolver mais tarde. Foi um ato irresponsável, inadmissível, mas está resolvido. Mas não vamos crucificar ninguém, mas foi feio. Gilberto e Bruno para bater, não tem nada a ver com Dourado. Foi um momento inadmissível. Estamos todos quentes. Quem que não erra? Fica aquela sensação agora de termos só aquilo", comentou.

Já os atacantes trataram de fazer as pazes, ressaltando que tudo foi resolvido, em postagem nas redes sociais.