Em mensagem enigmática, Dentinho indica acerto com o Ceará

Na noite desta sexta-feira (25), o atacante Dentinho fez uma postagem enigmática que indica acerto com o Ceará. O jogador de 33 anos, que está sem clube após deixar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia no fim do ano passado, postou em suas redes sociais um emoji com um Vovô, mascote do Alvinegro.

Veja a postagem de Dentinho

Acerto próximo

O acerto do atacante com o clube já estava encaminhado, dependendo apenas de um acerto salarial e tudo indica que terá um desfecho positivo após a postagem dele. Segundo o ge, o staff do jogador já procura uma moradia na capital cearense.

A expectativa é de que o atacante seja o 9º reforço alvinegro para 2022. Os demais foram: o zagueiro Lucas Ribeiro; laterais-direitos Nino Paraíba e Michel Macedo; lateral-esquerdo Victor Luís; volantes Richardson e Richard; e os atacantes Zé Roberto e Iury Castilho.

Revelado pelo Corinthians, Dentinho tem 33 anos e estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, desde 2011. Ao todo, fez 197 jogos e marcou 29 gols. O contrato no futebol ucraniano encerrou em novembro, e o atleta retornou ao Brasil.

Desde então, ficou livre no mercado. O interesse era atuar no Corinthians, mas o time paulista não demonstrou intenção de contratá-lo.