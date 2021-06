Em meio à crise na CBF, Seleção Brasileira joga contra Paraguai pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida, que acontece às 21h30 (de Brasília), terá transmissão da TV Verdes Mares. O importante duelo acontece em meio ao noticiário que cerca o futebol brasileiro, com denúncia de assédio moral e sexual, afastamento de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), governantes opinando sobre Tite e os rumos da Copa América no Brasil.

O Brasil, que vem de vitória por 2 a 0 sobre o Equador, lidera a disputa com 15 pontos (cinco vitórias em cinco partidas), seguido pela Argentina, que tem 11.

Nesta segunda-feira (7), os atletas e a comissão técnica da Seleção decidiram que irão jogar a Copa América, ainda que haja insatisfação do grupo com relação à maneira como a CBF assumiu o torneio após as desistências de Colômbia e Argentina, as sedes originais da competição.

A possibilidade de boicote chegou a ser ventilada quando Rogério Caboclo ainda era o presidente da entidade. O dirigente, entretanto, foi afastado do cargo por 30 dias após ser acusado de assédio sexual por sua secretária.

Desde a semana passada, no início da preparação para o primeiro jogo desta data Fifa, contra o Equador, também pelas Eliminatórias, os jogadores e Tite procuraram deixar a discussão da Copa América de lado, ao menos publicamente.

Tanto o técnico como o capitão, Casemiro, falaram que a posição do grupo é muito clara, mas evitaram externar quais os pontos fundamentais da discordância antes do confronto com os paraguaios.

Prioridade

O jogo desta terça-feira é a prioridade de atletas e comissão técnica neste momento, já que as Eliminatórias são o caminho para a próxima Copa do Mundo, em 2022, no Qatar. O maior interesse, porém, não está na partida em si, mas no ato que o grupo planeja realizar após o compromisso em Assunção.

Jogadores e comissão estudam a publicação de um manifesto contrário à realização da Copa América. Embora assumam que jogarão o torneio, querem deixar claro e tornar público o descontentamento com a disputa.

Legenda: Na última sexta-feira, o Brasil venceu o Equador no Beira-Rio, e se manteve na liderança das eliminatórias Sul-Americanas Foto: Lucas Figueiredo/CBF

"Para nós o vital é a nossa preparação, jogar bem. Estamos na Copa do Mundo. Eliminatórias já é um processo de Copa do Mundo, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Para nós, nesse momento, isso não tem essa prioridade. Depois sim, reitero o que o Casemiro disse, há respeito e no nosso tempo vamos nos manifestar", afirmou Tite na entrevista coletiva desta segunda.

O técnico da seleção evitou falar sobre o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF.

"Sabemos a dimensão que tem, a gravidade do caso, temos consciência disso. Agora existe um Comitê de Ética da CBF que toma as devidas providências. Não é da nossa alçada", disse o treinador.

Com relação à equipe que bateu os equatorianos por 2 a 0 na última sexta-feira (4), Tite deverá promover uma mudança no ataque.

Titular em Porto Alegre, Gabigol treinou com o time reserva nesta segunda, e Gabriel Jesus trabalhou ao lado de Richarlison e Neymar entre os titulares.

Quem não foi a campo para a atividade foi o zagueiro Rodrigo Caio, que sentiu dores no joelho direito e trabalhou com os fisioterapeutas da seleção. O defensor do Flamengo seguirá sob tratamento e observação do departamento médico.

FICHA TÉCNICA

PARAGUAI

Silva; Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez e Alderete; Giménez, Villasanti e Cardozo Lucena; Óscar Romero, Almirón e Ángel Romero. T.: Eduardo Berizzo

BRASIL

Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison. T.: Tite

Estádio: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (7)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Transmissão: TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares e tempo real do DIário do Nordeste