Em meio a controvérsias, presidente do Botafogo diz que Benevenuto será emprestado ao Fortaleza

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, admitiu que o zagueiro Marcelo Benevenuto será emprestado ao Fortaleza Esporte Clube.

A declaração surge um dia depois das primeiras notícias dando conta da negociação e da imediata reação de parte da torcida, que foi contra a vinda do jogador, tendo em vista uma denúncia de violência contra a mulher.

Após a repercussão, o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, desconversou sobre uma negociação com o jogador, mas, pelas palavras do presidente do clube carioca, o zagueiro pode ser anunciado.

Reação que aumenta

Com a possível contratação de Benevenuto no Tricolor, mais grupos de torcida se manifestaram de forma contrária.

O principal argumento é que o Fortaleza possui uma pauta e uma série de campanhas de marketing que promovem as denúncias contra homens que agridem mulheres, inclusive tendo sido premiado pela iniciativa.