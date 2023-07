Em mais uma virada, Bia Haddad vence romena e vai à 3ª rodada em Wimbledon

As viradas se tornaram rotina para Beatriz Haddad Maia. A tenista número 1 do Brasil saiu mais uma vez atrás no placar nesta quinta-feira, mas buscou a reação contra a romena Jaqueline Cristian para alcançar a terceira rodada de Wimbledon. Bia venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em 2h29min de confronto.



A brasileira era a favorita no duelo contra a atual 133ª do mundo, mas enfrentou mais dificuldades do que o esperado, principalmente no set inicial. A número 13 do mundo não obteve bom aproveitamento com o primeiro saque diante da romena, que já foi 58ª do ranking, e perdeu oportunidades para se impor no serviço da adversária.



A reação, como se tornou recorrente, veio com força no segundo set, quando ela começou a encaminhar o triunfo. As viradas começaram a se tornar frequentes na histórica campanha de Bia em Roland Garros, quando só parou na semifinal. Desde então, precisou da virada nas suas últimas cinco vitórias no circuito.



Com o resultado, a tenista brasileira alcançou o melhor resultado de sua carreira em Wimbledon. Até então, ela não havia passado da segunda rodada, o que aconteceu em 2019 e 2017.



Recordes

Bia soma agora 14 vitórias em simples em torneios de Grand Slam, empatando com Patrícia Medrado e Cláudia Monteiro na segunda posição entre as brasileiras que mais venceram jogos neste nível. A primeira é a lenda Maria Esther Bueno, dona de 19 títulos de Major, entre simples, duplas femininas e duplas mistas.



Em Wimbledon, Bia tem quatro vitórias em simples em quatro participações na chave principal. Trata-se do maior número de triunfos obtido por uma brasileira no Grand Slam britânico desde Maria Esther. A brasileira ainda se tornou a primeira tenista do Brasil a alcançar a terceira rodada desde Thomaz Bellucci, em 2010.



Agora Bia tentará avançar às oitavas de final, novamente para alcançar Maria Esther. A lenda brasileira foi a última atleta do País a alcançar tal fase em Wimbledon, em 1976. Sua adversária vai sair do confronto entre a experiente romena Sorana Cirstea e a letã Jelena Ostapenko, favorito na partida e campeã de Roland Garros em 2017.