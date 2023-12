Em jogo válido pela 12ª rodada do NBB, Fortaleza é derrotado pelo Caxias do Sul

Atuando no Ginásio da Unifor, na última sexta-feira (08), o Fortaleza Basquete Cearense/CFO sofreu sua quarta derrota na temporada em 12 jogos disputados. O Carcalaion foi derrotado pelo Caxias do Sul por 63 a 62, sendo a segunda derrota consecutiva jogando em casa.

Sem poder contar com Douglas Nunes (suspenso), Eddy Carvalho e William Buford (lesionados), grupo comandado por Flávio Espiga ainda teve uma baixa durante o jogo, com Seba Orresta sentindo fortes na região das costelas.

Dexter McClanahan foi o cestinha da partida com 22 pontos, seguido de Felipe Queirós com 11 e Seba Orresta com 9 pontos. Pelo Caxias do Sul, Rafa com 20 pontos e Diego com 14 foram os cestinhas.

Tabela e próximo jogo

Na classificação, o time cearense é o 6º colocado com 20 pontos e 66,7% de aproveitamento.

Fortaleza retorna às quadras no próximo dia 18 de dezembro, atuando diante o Botafogo (RJ), no Rio de Janeiro.