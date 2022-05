Em jogo truncado, Grêmio e Vila Nova ficam no empate sem gols

Vila Nova e Grêmio não saíram do empate em 0 a 0 neste domingo (29), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Os times se enfrentaram em jogo da nona rodada da Série B do Brasileirão.

Com o resultado, o tricolor gaúcho subiu para a 5ª posição e soma 13 pontos. Já o Vila Nova é vice-lanterna com 9 pontos. O Grêmio enfrenta o Vasco na próxima rodada, dia 2 (quinta-feira), em São Januário. No mesmo dia, o Tigre visita o Guarani no Brino de Ouro.

O JOGO

A equipe gaúcha mostrou intensidade no primeiro tempo. Villasanti e Gabriel Teixeira tiveram duas boas chances de abrir o placar, mas encontraram Tony atento. O Vila Nova cresceu no jogo e teve oportunidade com Matheuzinho, que falhou na finalização.

Na volta, o Tigre pressionou. Com Pablo Dyego, levou susto ao gol de Breno. Daniel Amorim também tentou no cabeceio, mas foi para a trave. Os gremistas reagiram com Janderson e Elkeson. Bitello e Gabriel Teixeira perderam duas chances. O adversário pressionou nos minutos finais com Matheuzinho, mas não deu tempo de mudar o placar.