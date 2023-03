Em jogo sem eficiência no ataque, Tinga foi o jogador com mais finalizações contra Cerro Porteño

No jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores na última quinta-feira, (10), o Fortaleza viu o seu aproveitamento nas finalizações cair. Levando em consideração que a equipe tricolor foi derrotada pelo time paraguaio após vencer por 4 a 0 o Deportivo Maldonado, o Leão deixou nítido os números negativos.

Na partida contra a equipe do Paraguai, o ataque do Fortaleza não funcionou e o jogador com mais finalização da partida foi o defensor Tinga, com quatro chutes, sendo três deles no gol, seguido por Pochettino com três finalizações.

APROVEITAMENTO

No segundo jogo contra a equipe do Deportivo Maldonado, no último dia 2 de março, o Fortaleza venceu o time uruguaio por 4 a 0, com gols de Thiago Galhardo, Lucero (2x) e Guilherme, e teve aproveitamento de 40% nas finalizações que foram para o gol, levando em consideração que a equipe tricolor teve 10 chutes no gol e marcou quatro vezes.

Por outro lado, na primeira partida contra o Cerro Porteño, o Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 jogando em casa. O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda finalizou 19 vezes, sendo 12 delas apenas no segundo tempo, oito em direção gol e nenhum gol marcado, derrubando o aproveitamento. Esses números deixaram claro a ineficiência do ataque do Leão na partida.

SEGUNDO JOGO

Para o segundo jogo o técnico Juan Pablo Vojvoda falou em entrevista coletiva que tudo está em aberto e que o 1 a 0 é um placar que ainda não está nada decidido. O atleta Calebe demonstrou bastante otimismo para o jogo de volta e prometeu entrega de todo o time tricolor.