Em jogo polêmico, Barcelona e Espanyol empatam em 1x1 no derby da Catalunha

O clássico da Catalunha entre Barcelona e Espanyol ferveu no Camp Nou neste sábado (31). O empate em 1x1 foi marcado por uma chuva de cartões amarelos (13), duas expulsões e polêmicas envolvendo a arbitragem de Mateo Lahoz.

O Barça, de olho em manter a liderança na tabela, começou abrindo o placar no primeiro tempo com gol marcado por Marcos Alonso. A etapa inicial já mostrava o calor da partida, com muitos cartões aplicados.

O Espanyol deixou tudo igual em uma cobrança de pênalti convertida por Joselu. A partir disso, o clima tenso aumentou no clássico e as confusões multiplicaram. Jordi Alba e Vinícius Souza foram expulsos em sequência e a partida terminou sem mais gols no placar.

Com o resultado, o Barcelona segue na liderança da Liga com 38 pontos, entretanto, tem a mesma pontuação do rival Real Madrid que está na cola na segunda colocação. O Espanyol chegou aos 13 pontos, está na 16ª posição, e ultrapassou o Celta de Vigo na luta contra o rebaixamento.

