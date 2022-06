Em jogo movimentado, Holanda fica no empate com a Polônia

Holanda e Polônia fizeram um jogo de muita emoção neste sábado (12), em Roterdã. As equipes se enfrentaram em mais um duelo da Liga das Nações da UEFA. As seleções fecharam o jogo no 2 a 2, com emoção nos minutos finais.

Klaassen e Dumfries fizeram para os anfitriões. Zielinski e Cash marcaram para os visitantes.

Em casa, a seleção comandada por van Gaal pressionou os poloneses. Apesar de ter mais volume de jogo, a equipe adversária balançou o placar primeiro, ainda na etapa inicial.

Depay, capitão holandês, ainda teve a chance de virar o placar, mas chutou na trave em lance aos 45 minutos do segundo tempo.

A Holanda segue líder do Grupo 4 somando sete pontos. A equipe enfrenta o País de Gales na rodada seguite. A Polônia se mantém na quarta colocação e recebe a Bélgica.