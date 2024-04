Em jogo movimentado, Floresta é derrotado pelo Botafogo-PB na estreia da Série C

O Floresta foi derrotado por 2 a 1 na estria da Série C do Brasileirão em um jogo bastante movimentado. O duelo deste domingo (21) ocorreu no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

No primeiro tempo, o Verdão da Vila Manoel Sátiro conseguiu levar mais perigo à meta adversária. No entanto, a equipe não foi efetiva para abrir o placar. O Belo, assim como os anfitriões, apostou em lançamentos de fora da área, mas sem sucesso.

O Botafogo-PB voltou para o segundo tempo mais intenso. Bruno Leite recebeu a bola na cara do gol, deu um lençol no goleiro Douglas Dias e marcou de cabeça o primeiro tento no PV. Depois, foi a vez de Buba aproveitar saída do arqueiro adversário e empatar a partida. Mas, aos 42 minutos, Joãozinho vira o marcador e garante a vitória do Belo por 2 a 1.

O Floresta volta a campo no próximo domingo (28), quando enfrenta o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Botafogo-PB encara o Caxias em casa.