Em jogo fraco, Floresta e Ferroviário empatam em 0 a 0 pela Copa do Nordeste

Floresta e Ferroviário fizeram um jogo abaixo da expectativa. As exibições na fase anterior, diante de Santa Cruz e Juazeirense, respectivamente, quando se classificaram empolgando a que assistiu, nesta terça-feira, a cautela prevaleceu.

Assim, o placar só poderia mesmo ser um fraco 0x0, ficando tudo aberto para o jogo de volta, no dia 2 de novembro, às 21h30 no Castelão, com a presença da torcida coral.

O primeiro tempo foi todo de domínio do Ferroviário. O Tubarão da Barra teve praticamente toda a posse de bola no 1ºtempo, sem deixar o Floresta contra-atacar.

Com um ataque mais veloz com Clisman e Gabriel Silva, o time coral até tentou, mas parou no goleiro Douglas, que pegou a finalização de Clisman aos 10 minutos e Lázaro assustando em bom chute aos 25.

No mais, muita marcação e pouco espaço para criação de jogadas, com o 1º tempo terminando sem gols apesar do esforço ofensivo coral

2º tempo

Na segunda etapa, o Ferrão continuou melhor, buscando pressionar nas jogadas aéreas, mas a defesa do Floresta marcou bem Edson Cariús, não permitindo finalizações do centroavante.

Legenda: O Ferroviário foi superior ao Floresta, mas também criou poucas oportunidades de gol Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Foi quando aos 10 minutos, o goleiro do Ferroviário, Rafael, saiu jogando errado e Paulo Vyctor quase marcou o gol do Verdão, chutando tirando tinta da trave.

Depois disso o jogo ficou morno, e nem com todas as alterações processadas pelos treinadores a partida melhorou, terminando com um 0 a 0 justo, que ainda teve a expulsão do técnico Anderson Batatais, do Ferrão, por reclamação.