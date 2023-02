Em jogo equilibrado, Fortaleza BC é derrotado pelo Paulistano no NBB

O Fortaleza BC foi derrotado pelo Paulistano em mais uma rodada do NBB. O americano Dexter, do Carcalaion, foi o cestinha da partida desta segunda-feira (6) com 32 pontos. Os adversários venceram o duelo por 80 a 78, no Ginásio Antônio Padro Júnior.

No primeiro período, o Paulistano venceu por 27 a 20. Em seguida, o Carcalaion se recuperou, chegou a fazer 16 a 20 e vencer o 2º quarto. No 3º, o adversário foi muito superior e fez 23 a 12. Na etapa final, o Carcalaion fez 26 a 14, mas não conseguiu mudar o resultado final.

O Fortaleza BC é o 15º da tabela. A equipe cearense venceu somente cinco das 22 partidas disputadas. O próximo adversário é o Franca, no dia 14 de fevereiro, terça-feira.