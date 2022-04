Em jogo disputado, Manchester City e Liverpool empatam no Campeonato Inglês

Manchester City e Liverpool entraram em campo neste domingo no Etihad Stadium para o jogo mais aguardado da temporada do Campeonato Inglês. O duelo em questão foi considerado uma espécie de "final antecipada" nos pontos corridos, cumpriu com as expectativas. Os líderes do campeonato empataram em 2 a 2. A igualdade no placar nesta 32ª rodada mantém os dois clubes separados por um ponto na disputa pelo título, a sete rodadas do fim da competição.



O Manchester City soma 74 pontos e segue como líder do Campeonato Inglês. O Liverpool está na cola, com 73, no segundo lugar. O resultado deste domingo repetiu o encontro do primeiro turno, que também terminou empatado por 2 a 2 em Anfield.



A reação do Liverpool na temporada é marcante, já que a diferença para o Manchester City na liderança chegou a ser de 14 pontos. Os times entraram em campo separados por apenas um ponto Se o Liverpool for o campeão, será a maior virada da história do Campeonato Inglês.



O JOGO

O início da partida no Etihad Stadium foi digno das expectativas para este jogo. Gabriel Jesus deixou Sterling frente a frente com Alisson logo aos 4 minutos, mas o atacante inglês parou em grande defesa com os pés do goleiro brasileiro. A pressão inicial do Manchester City resultou em gol no lance seguinte, aos 5, com De Bruyne.



O Liverpool demorou cerca de 10 minutos para se encontrar em campo e aparecer para o jogo. Quando aconteceu, saiu o gol de empate aos 12 minutos. Uma troca de passes com categoria terminou em levantamento certeiro de Robertson na área, Trent-Alexander Arnold escorou e Diogo Jota bateu de primeira para o fundo das redes do gol defendido por Ederson. O City persistiu e Gabriel Jesus fez um gol de centroavante para recolocar o time em vantagem.

No segundo tempo, Jurgen Klopp agiu e mandou um Liverpool muito mais agressivo. Sadio Mané recebeu um passe perfeito de Mohamed Salah e bateu de primeira tirando de Ederson para empatar novamente o jogo. O senegalês, que completa 30 anos, marcou seu primeiro gol na cidade de Manchester.



AGENDA



A 32ª rodada do Campeonato Inglês teve outros três jogos na manhã deste domingo e todos terminaram com vitória dos mandantes O Leicester venceu o Crystal Palace por 2 a 1, enquanto o Brentford superou o West Ham por 2 a 0, mesmo placar pelo qual o Norwich derrotou o Burnley. Com a derrota, o West Ham fica distante da luta por uma vaga na Liga dos Campeões nesta reta final.