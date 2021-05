Em jogo disputado, Atlético-CE e Ferroviário empatam em 2 a 2 pelo Estadual

No Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, Atlético-CE e Ferroviário empataram em 2 a 2 pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. Os gols foram marcados por Tiago Cunha e Olavio, para a Águia da Precabura, enquanto Luís Henrique e Thiago Aperibé, marcaram para o Tubarão da Barra.

O primeiro tempo da partida foi marcado pelo equilíbrio. Sem tantas chances claras para as equipes, o placar terminou igualado sem gols. No entanto, na etapa final, Atlético-CE e Ferroviário protagonizaram um grande espetáculo, com direito a virada e empate nos minutos finais, além de quatro gols marcados – dois para cada lado.

Com o resultado, o Ferroviário cai uma posição, assumindo a vice-liderança do Campeonato Cearense 2021, com 14 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, porém, com saldo de gols menor (14x2 x 12x3).

O Atlético-CE, por sua vez, mantém a terceira posição na tabela de classificação do certame estadual, com 11 pontos conquistados em seis partidas. Garantido na Série D de 2022, a Águia da Precabura, no entanto, não tem vaga assegurada nas semifinais do Cearense. Para conquistar o direito de disputar o mata-mata, precisará vencer Ceará nesta segunda-feira (17), às 15h30. Em caso de empate ou derrota, precisará torcer por um tropeço do Pacajus contra o Ferroviário.

Última rodada do Campeonato Cearense

A sétima e última rodada do Campeonato Cearense acontece nesta segunda-feira (17) com todos as partidas acontecendo simultaneamente, a partir das 15h30.

17/05/2021 - Fortaleza x Icasa, às 15h30, na Arena Castelão

17/05/2021 - Ceará x Atlético-CE, às 15h30, no Estádio Carlos de Alencar Pinto

17/05/2021 - Caucaia x Crato, às 15h30, no Estádio Raimundo de Oliveira

17/05/2021 - Pacajus x Ferroviário, às 15h30, no Estádio João Ronaldo