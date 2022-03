Em jogo decepcionante, Flamengo vence o Vasco no 1º duelo da semifinal do Carioca

Em um jogo decepcionante, principalmente no segundo tempo, o Flamengo venceu o Vasco, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo e o time de São Januário vai precisar de uma vitória por dois gols para alcançar a decisão da competição.



O único gol da partida, marcado por Gabriel Barbosa, no primeiro tempo, foi fruto de um pênalti bastante discutível.



FIM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Vasco por 1 a 0 com gol de Gabigol no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca! O jogo de volta será disputado neste domingo, também no Maraca! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/uOsicV34OP — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2022

O jogo

A iniciativa do jogo foi toda do Flamengo logo nos primeiros minutos, mas apesar da maior posse de bola e de ficar no campo de ataque, o time rubro-negro não criou chances de gol.



O Vasco formou uma linha defensiva com até seis jogadores e foi tímido nos contra-ataques. Mesmo assim, em dois lances seguidos, aos cinco e aos seis minutos, a equipe de São Januário forçou o cartão amarelo de Andreas Pereira e Matheuzinho, após faltas em Zé Gabriel e Gabriel Pec, respectivamente.

Legenda: Vasco e Flamengo fizeram um jogo disputado, mas sem grandes emoções no Maracanã Foto: Gilvan de Sousa / Flamengo





Aos 24 minutos, a primeira oportunidade da partida. Nenê errou o passe no campo de ataque e proporcionou o contra-ataque do Flamengo, iniciado por Bruno Henrique e concluído por Gabriel Barbosa para boa defesa do goleiro Thiago Rodrigues.



Pênalti polêmico

A retranca do Vasco deu certo até os 36 minutos, quando a bola bateu no braço de Anderson Conceição, após cobrança de escanteio Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti, após quatro minutos de paralisação. Gabriel Barbosa, como sempre, cobrou com categoria e abriu o placar.



O primeiro tempo terminou com festa da torcida do Flamengo, enquanto o Vasco passou os 45 minutos sem levar perigo à meta de Hugo Souza.



Decepção

Sem outra opção, o Vasco voltou para o tudo ou nada na etapa final. A primeira finalização do time na partida surgiu aos dois minutos com Figueiredo, mas foi para fora. A segunda tentativa forçou Hugo Souza a fazer boa defesa, aos 11 minutos.



Displicente, o time do Flamengo deu a impressão de perder a concentração e que poderia aumentar a vantagem quando bem quisesse. A verdade é que o time da Gávea ainda não realizou bons 90 minutos sob o comando de Paulo Sousa.



Já o Vasco, apesar de suas limitações, tentou como pôde pelo menos empatar, o que teria sido um resultado mais justo pelo que as duas equipes tentaram produzir em campo.

