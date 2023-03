Em goleada histórica, Liverpool vence Manchester United por 7 a 0 pela Premier League

Foi um massacre! O Liverpool carimbou a faixa de campeão da Copa da Liga Inglesa do Manchester United com estilo. Em recuperação na Premier League, o time aplicou 7 a 0 no arquirrival, neste domingo (5), em Anfield, pela 26ª rodada. A goleada entrou para a história como o placar mais elástico do confronto.

Até então, a maior goleada era de 1985, quando o Liverpool venceu por 7 a 1. Após 130 anos, acontece um resultado ainda pior, que iguala derrotas do Manchester United para Blackburn, em 1926, e Aston Villa, em 1930.

Apesar do resultado, que confirma o bom momento do Liverpool - venceu três dos últimos quatro jogos -, a equipe segue ainda na 5ª posição, com 42 pontos, atrás de Arsenal (63), Manchester City (58), do próprio Manchester United (49) e do Tottenham (45).

O jogo

O Liverpool foi econômico no 1º tempo e chegou a ser pressionado pelo Manchester United, que teve oportunidade de sair à frente com Bruno Fernandes. Melhor no início, o United até abriu o placar com Casemiro, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem, que pegou impedimento. Isso deu ânimo ao Liverpool, que fez aos 42 minutos. Gakpo recebeu de Robertson nas costas de Fred, tirou de Varane e mandou para o gol. Weghorst teve a chance de empatar, mas acabou desperdiçando em sequência.

No 2º tempo, o Liverpool foi com tudo e não deixou o rival respirar. No minuto inicial, Salah recebeu de Fabinho e cruzou. A bola voltou para Elliot, que mandou para Darwin Núñez fazer 2 a 0. O terceiro saiu aos quatro, com Gakpo. Ele recebeu de Salah, após grande jogada do egípcio, e tocou na saída de De Gea

A partir daí o United passou a assistir o massacre. Aos 20 minutos, em mais uma bela trama de contra-ataque, Salah aproveitou a sobra na marca do pênalti e fez o quarto. Aos 29, Henderson levantou para Núñez fazer mais um. O sexto saiu aos 37 minutos, com Salah. Ele aproveitou nova sobra para fazer mais um. E a conta foi fechada com Firmino: aos 42 , o brasileiro recebeu do egípcio e deu números finais ao embate.