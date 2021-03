Em Goiânia, Ferroviário espera a definição de um lugar para jogar pela Copa do Brasil

O Ferroviário estreia na Copa do Brasil 2021 nesta quinta-feira (18) contra o Porto Velho/RO. O duelo, no entanto, segue com local e horário indefinido. Na última terça-feira (16), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o confronto não poderia ser realizado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO, devido ao decreto governamental que proíbe a prática esportiva no estado.

A equipe coral, porém, seguiu a logística programada e viajou, na manhã desta quarta-feira, para Goiânia, local onde seria realizado a partida. De acordo com a diretoria do Tubarão da Barra, a CBF negocia para que o duelo aconteça em Brasília. Além disso, existe, também, a possibilidade do duelo ser em Mato Grosso, mas nada oficializado pela entidade.

Concentração

A indefinição de onde ocorrerá o duelo acaba afetando a concentração dos atletas. É o que afirma o volante Wesley Dias, que deverá iniciar entre os titulares de Francisco Diá. Para o atleta, apesar de jogar com a vantagem do empate, o trabalho ao longo da semana foi focado em conquistar a vitória.

“Estamos preparados. Não sabemos ainda se vai ter jogo ou não, mas temos que manter a concentração. A cabeça fica bagunçada, mas estamos focado no objetivo, no que queremos. Trabalhamos a semana em cima disso, que nós temos que buscar a vitória, não só pelo resultado, já que ele está a nosso favor, mas conseguir o triunfo.”

Ferroviário e Porto Velho/RO se enfrentam nesta quinta-feira (18). A definição do local e horário da partida deve sair ainda hoje. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.