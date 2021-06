Em fim de empréstimo, Felipe Vizeu não terá contrato renovado com o Ceará

O atacante Felipe Vizeu não permanecerá no Ceará para o restante da temporada. O empréstimo do jogador junto a Udinese-ITA se encerra no fim deste mês, em 30 de junho, e o Diário de Nordeste apurou que o contrato não será ampliado.

Fato é que a passagem de Vizeu por Porangabuçu não deverá deixar saudades. O atleta sofreu com lesões e, nas oportunidades que teve, desde a temporada passada, não conseguiu se firmar como titular.

O atleta cumpre os últimos dias de contrato e aguarda encerramento do vínculo. Nas últimas partidas, o camisa 11 já não vinha sendo relacionado pelo técnico Guto Ferreira. Após o empate em 1 a 1 com o Internacional, no último domingo (20), o treinador falou sobre a ausência do centroavante.

"O Vizeu está adoentado, está afastado. Não sei qual é a situação. Existe uma ordem médica". Porém, a assessoria de comunicação do Ceará afirmou que o atleta está recuperado e fora do Departamento Médico.

O Diário do Nordeste apurou que Vizeu recebeu sondagens de clubes do exterior e há possibilidade que a Udinese tenha interesse de negociá-lo com outra equipe.

Felipe Vizeu realizou 18 jogos pelo Vovô nesta temporada e marcou três gols. O investimento realizado pelo Ceará é alto, já que o camisa 11 possui um dos maiores salários do elenco atualmente, e o custo-benefício não é positivo para o clube.