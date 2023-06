Em fase final de recuperação, Fernando Miguel realiza atividades com bola

O goleiro Fernando Miguel está em fase final de recuperação após um estiramento ligamentar no joelho esquerdo. Na fase de transição para o campo, o atleta treinou normalmente, nesta segunda-feira (26), com o restante do grupo tricolor que não foi relacionado para a partida contra o Palestino, no Chile, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Legenda: Último jogo de Fernando Miguel foi contra o Corinthians no dia 08 de maio. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O último jogo do goleiro foi no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, no dia 08 de maio, em São Paulo. Na sequência, o camisa 16 tricolor precisou realizar uma artroscopia e, desde então, segue em tratamento com o departamento médico do clube. A tendência é que em breve o goleiro esteja 100% e fique à disposição do treinador Juan Pablo Vojvoda para reforçar o Leão no restante da temporada.

FERNANDO MIGUEL NO LEÃO

Desde a sua chegada em 2022, Fernando Miguel tem 52 jogos com a camisa do Fortaleza, dos quais 26 não foi vazado pelos ataques adversários. Na outra metade, o goleiro sofreu 40 gols, representando uma média de 1,54 gol sofrido por partida.