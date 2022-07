Em estreia pelos Warriors, brasileiro Gui Santos é cestinha do time em jogo de pré-temporada

O brasileiro Gui Santos realizou sua primeira partida com a camisa do Golden State Warriors neste sábado (2) e aproveitou bem a chance de impressionar no primeiro jogo da pré-temporada.

Sob olhares de Stephen Curry na arquibancada, o camisa 15 dos Warriors foi o cestinha do time na partida, mas não conseguiu evitar a derrota por 86 a 68 para o vizinho Sacramento Kings na Liga de Verão.

"Eu estava nervoso porque é um jogo diferente por aqui, estou jogando longe do meu país, minha família não está aqui, então há um nervosismo. Quando comecei a jogar fui ganhando confiança, me sentindo melhor, me senti em casa e isso foi o que me ajudou. Acho que fui bem, mas perdemos, então precisamos melhorar como um time. Eu tenho 20 anos, então ainda estou trabalhando na minha tomada de decisão", analisou Gui Santos após a partida.

Após quatro temporadas atuando pelo Minas Tênis Clube na NBB, Gui Santos foi a 55ª escolha do Draft e busca impressionar para confirmar seu espaço no time principal de Steve Kerr. O brasileiro foi muito elogiado pela mídia americana durante a estreia. Gui foi o atleta do Golden State com mais tempo em quadra, 25 minutos e 24 segundos.

Ao todo, Gui Santos anotou 23 pontos, seis rebotes, uma assistência e converteu 54% dos seus arremessos. O jovem guardou uma das quatro bolas de três que arriscou na partida. Gui Santos falou sobre a ajuda que tem recebido de outro brasileiro, o Leandrinho, que deixará a comissão técnica do clube para ser assistente técnico no Sacramento Kings. O jovem ainda pontuou as principais diferenças entre a NBB e a NBA.

"Preciso mostrar o que posso fazer porque eu estava jogando no Brasil e não temos muitos olheiros indo ver jogadores brasileiros, então eu precisava me apresentar. Esta era minha motivação. Leandrinho está de saída justo agora. Ele me ajudou a lidar com a pressão aqui, sempre me deu dicas para não prender a bola, tomar decisões mais rápidas, por exemplo. A velocidade do jogo aqui me agrada, mas eu sinto diferença nesta necessidade de tomar decisões tão rapidamente aqui", disse o camisa 15.

Terceira escolha dos Warriors, Gui Santos está atrás de outros dois jovens no time e ainda não sabe se será aproveitado entre os 17 atletas do time principal já nesta temporada. Há a opção do brasileiro ser contratado direto para a próxima temporada, seguir carreira na NBB ou ser utilizado na filial da NBA, a G-League.

As disputas da pré-temporada fazem parte da Liga de Verão, pela qual o Golden State Warriors joga novamente neste domingo, no Chase Center, contra o Los Angeles Lakers. A partida do "California Classic 2022" começa às 20h30.

