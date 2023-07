Em entrevista para uma rádio argentina, Brítez afirma que Machuca o 'decepcionou'

Em entrevista para a Rádio Sol Play 91.5, da Argentina, o zagueiro Brítez criticou a forma como Imanol Machuca, novo reforço do Fortaleza, deixou o Unión. O camisa 19 do Fortaleza foi revelado pela equipe de Santa Fé e tem status de ídolo entre os torcedores. Ele também é torcedor declarado do clube.

Na participação, que durou cerca de 30 minutos, o defensor tricolor se mostrou decepcionado pela forma como jovem conduziu o processo para vir ao Fortaleza. Machuca tomou a decisão de não viajar com a delegação do Unión para uma partida diante do Vélez, pelo Campeonato Argentino.

"Machuca me decepcionou, eu disse a ele que tinha que viajar e não deixar seus companheiros para trás. Ele tomou uma decisão que eu respeito, mas não compartilho de jeito nenhum. Lavaram a cabeça dele de forma ruim, mas a culpa é dele. Imanol tomou uma decisão e com a torcida não tem mais volta (talvez alguns se coloquem no lugar dele). Mais cedo ou mais tarde, a negociação ia acontecer porque eles o queriam aqui sim", afirmou.

Na sequência da conversa, Brítez também comentou que sentiu Imanol arrependido e que o atleta foi influenciado de uma maneira negativa por pessoas próximas. No entanto, o defensor não tirou o "peso das costas" de Machuca.

"Sinto que Machuca está arrependido pelo que aconteceu, mas já era tarde. Quando ele não entrou no ônibus, eu disse a ele: 'Não há como voltar atrás'. Ele tomou uma decisão influenciado por esse Belmonte (Carlos Belmonte) que não é o agente, e sim alguém próximo a ele. Sei que os agentes dele não trabalham dessa forma e este senhor colocou na cabeça dele e da família. Mas a culpa é toda de Imanol que aceitou tudo o que ele falou", completou.

LONGA NEGOCIAÇÃO

Depois de uma longa novela, que se estendeu por cerca de duas semanas, o Fortaleza confirmou a contratação de Imanol Machuca. A negociação foi bastante complicada, pois o time argentino se recusava a liberar o jogador pelo valor que o Fortaleza queria pagar.

Legenda: Imanol Machuca teve 50% dos direitos econômicos vendidos ao Fortaleza por 3 milhões de dólares Foto: Franco Perego / Unión

A queda de braço se tornou pública ao ponto do dirigente do Santa Fé falar que Imanol Machuca não saia do time pelo valor ofertado e que ele poderia cumprir mais de um ano de contrato afastado do elenco do time, apenas treinando. Mesmo com conversas complicadas o Tricolor chegou ao valor solicitado pelos argentinos (3 milhões de dólares) e adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador.