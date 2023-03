Em entrevista para Rádio paraguaia La Union, Morínigo exalta momento do Ceará

O técnico do Ceará, Gustavo Morínigo, concedeu na última terça-feira (7), entrevista à Rádio La Union, do Paraguai, seu país natal. O treinador vive um bom momento no Vovô, com 10 jogos de invencibilidade, boas campanhas na Copa do Nordeste e Estadual e classificação para a 2ª Fase da Copa do Brasil.

Aos compatriotas, Morínigo exaltou o início de trabalho no Ceará, em um 2023 de reformulação visando o retorno para a Série A.

"É um elenco completamente novo. Restaram apenas 4 jogadores do ano passado, mas estamos muito bem. Somos líderes em todos os torneios que disputamos, tanto no Ceará quanto no Nordeste. Também nos classificamos na Copa do Brasil. Estamos em um momento muito bom".

Elogio ao Vozão

Em seguida, o treinador afirmou que o clube tem a missão de voltar para a Série A do Brasileiro. O Vozão venceu por 2 a 1 no PV pelo Campeonato Cearense e no último domingo, por 2 a 0 no Castelão pela Copa do Nordeste.

"Cada parte do Brasil tem sua maneira de ver o futebol. O nordeste é muito apaixonante. O clube cearense tem quase 50 mil sócios e um milhão e meio de torcedores a mais ou a menos.Temos a missão de voltar à Primeira Divisão. O Ceará não merece estar na Série B".

Legenda: Em 12 jogos comandando o Vovô, Morínigo tem 9 vitórias e apenas uma derrota, com 75% de aproveitamento Foto: THIAGO GADELHA

Vitorioso em dois Clássicos-Rei

O treinador alvinegro comentou os dois clássicos vencidos contra o Fortaleza em 2023. O primeiro, pelo Campeonato Cearense, vitória por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas, garantindo a melhor campanha da 1ª Fase, e no último domingo, placar de 2 a 0 para o Vozão pela 1ª Fase da Copa do Nordeste, mantendo a liderança do Grupo B.

"Jogamos dois clássicos com o Fortaleza este ano. Na primeira vencemos pela pressão inicial que tivemos e marcamos dois gols rápidos. O segundo tempo foi comandado por eles. No segundo jogo colocou um time misto pensando no Cerro Porteño. Foi melhor para nós porque novamente colocamos pressão inicial mas no segundo tempo controlamos o jogo".

Legenda: Morínigo venceu os dois clássicos com o Fortaleza que disputou, ganhando moral no comando do Vozão Foto: THIAGO GADELHA

Cenário para o Cerro Porteño

E por se tratar de uma rádio no Paraguai, o treinador do Ceará também foi perguntado sobre o Cerro Porteño, time de Assunção que será adversário do Fortaleza na quinta-feira (9), no Castelão, pelo jogo de ida da 3ª Fase da Pré-Libertadores. E o técnico do Ceará advertiu sobre a atmosfera da partida no Castelão.

"O Cerro Porteño encontrará um estádio cheio. O Fortaleza está apostando muito na Libertadores. É uma equipa muito boa tecnicamente, com muita velocidade. Tem um grande plantel. O Fortaleza é um clube que passa por uma boa fase, tanto institucional quanto esportivamente. Ele ganhou muitos torneios locais e na Copa Libertadores do ano passado ele foi bem".