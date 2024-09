Em entrevista exclusiva para o Show do Esporte, Breno Lopes fala sobre jogo contra o Corinthians

O atacante do Fortaleza, Breno Lopes, falou em entrevista exclusiva para o programa Show do Esporte, da Verdinha, sobre a expectativa para o duelo decisivo das quartas de final da Sul-Americana contra a equipe do Corinthians. A partida de volta acontece nesta terça-feira (24) às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo. Ele concedeu entrevista ao repórter André Almeida, direto de São Paulo, na concentração tricolor.

Apesar de ter perdido o primeiro jogo pelo placar de 2 a 0, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não se abalou, e isso ficou constatado na goleada aplicada por 4 a 1 em cima do Bahia pela rodada de número 27 da Série A, jogo do último sábado (21).

A vitória pelo Brasileirão deu moral ao Leão do Pici, e Breno Lopes fez questão de exaltar o grupo e o treinador Vojvoda. Segundo o atacante, a confiança do grupo continua intacta e as condições de classificação são reais.

“A gente sabia que precisava voltar a dar essa resposta no Brasileiro. A goleada dá uma confiança e estamos esperançosos e confiantes para o jogo de amanhã. A gente pode surpreender em São Paulo, estamos em desvantagem no placar, mas confiamos no nosso treinador e no nosso elenco e temos total condições de buscar a classificação” disse o atacante,ao Show do Esporte.

No duelo de ida contra os corintianos, a equipe cearense foi duramente criticada por não mostrar o futebol responsável por levar o grupo à disputa nas quartas de final da Sula e ao topo da tabela da Série A. Breno ressalta que o elenco precisa voltar a ser o time organizado, de marcação alta e intenso.

Legenda: Marinho marcou dois gols na vitória do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

“Temos que voltar a ser nós mesmos, somos organizados, com marcação pressão alta e naquele jogo não conseguimos. Temos que voltar a fazer o que estava dando certo e surpreender o Corinthians. Vamos esperar que nossa proposta dê certo nesse jogo”, disse.

Confira entrevista completa:

O jogo

Corinthians e Fortaleza fazem o jogo de volta das quarta de final da Sul-Americana nesta terça-feira (24). A partida acontece às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena, e se quiser avançar de fase, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá que vencer por três gols de diferença.

*Sob supervisão do repórter Vladimir Marques