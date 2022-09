Em entrevista exclusiva, Galhardo revela cobrança por gols e desejo de fazer dancinha para torcida

A chegada de Thiago Galhardo no Fortaleza foi uma surpresa no cenário do futebol cearense. O atacante de 33 anos, que já atuou no Ceará, chegou ao Leão como esperança de gols. Ele estreou há cerca de dois meses com a camisa tricolor e deixou claro que pretende fazer história no Pici.

Com 10 jogos disputados, 1 gol e duas assistências, Galhardo reconhece o baixo desempenho em números até aqui. Embora tenha aprimorado outros aspectos do seu jogo individual.

"Creio que fui contratado pelo que fiz recentemente. Em dois anos eu fiz 50 gols e marquei 14 assistências, são grandes números. Minha contratação para cá (Fortaleza) foi muito por isso, até pela situação que o clube estava passando (...) por ser um cara da frente, esperam que eu faça gols para ajudar a equipe. Só que acabo mudando um pouco do meu perfil aqui, dentro do que encontrei no grupo e na inteligência do Vojvoda (...) tem outros dois grandes centroavantes aqui, o Robson e o Romero, a gente se dá muito bem dentro de campo. Mas eu me cobro muito porque acho que quando aparecer oportunidades eu tenho que tá preparado para fazer", afirma.

Legenda: Atacante marcou pelo Fortaleza contra o Fluminense no Maracanã Foto: Thiago Gadelha/SVM

Galhardo x Flamengo: velhos conhecidos

O próximo compromisso do jogador é contra o Flamengo nesta quarta-feira (28), na Arena Castelão. O nome dele deve aparecer na lista dos 11 iniciais de Vojvoda. O adversário é um velho conhecido de Galhardo, ele relembra quando disputou o título do Campeonato Brasileiro com a equipe carioca enquanto jogava pelo Internacional.

"Uma grande equipe, vive um grande momento. Está na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil (...) eu tive esse confronto com eles em 2020, decidindo o título até a última rodada, é um clube que por aqui (Ceará) eu já fiz gol, já fiz gol pelo Inter e agora vou enfrentá-los pela primeira vez desde minha volta ao Brasil. Independente de quem venha jogar é o Flamengo e nós vamos fazer a nossa parte diante do torcedor. O campo é um fator que dificulta para eles, estão acostumados a jogar em campo bom até pela transição rápida e a forma de jogo deles", ressalta.

A volta da dancinha

Depois de marcar o primeiro gol pelo Fortaleza no Maracanã, o atacante espera poder comemorar agora ao lado da torcida. Galhardo prometeu que se o gol vier na quarta, a famosa dancinha que ele costuma fazer nas comemorações vai entrar em ação.

"Meus filhos me cobram, meu empresário me cobrou. Acho que essa dança ficou muito famosa, comecei com ela aqui (Ceará) levei para o Internacional (...) eu acho que ela tem que voltar. Significa um momento de alegria, de explosão minha. Acho que tem que vir aqui, diante do torcedor, foi isso que pensei no Maracanã. A torcida está esperando por isso, assim como eu e minha família. Se tiver essa oportunidade vou está de frente para eles lá isso se não subir para dançar com eles no meio da arquibancada", pontua.

Dancinha do Galhardo pra vocês 🇦🇹 pic.twitter.com/nkuLAu4wEf — @InterMilGraus (@InterMilGraus) October 18, 2020

A partida contra o Flamengo tem promessa de casa cheia. Na última parcial divulgada pelo clube, mais de 47 mil pessoas já haviam confirmado presença.

Chegada inesperada e futuro promissor

Anunciado como reforço do Fortaleza no mês de julho, a chegada de Galhardo causou polêmicas e surpreendeu os dois lados do futebol cearense. Depois de marcar positivamente um período no Ceará em 2019, a união entre o atacante com o Fortaleza não era algo previsto.

"Confesso que até minha família levou um choque. Quando tive a notícia pelos meus representantes que o Paz havia me procurado foi uma coisa bem engraçada. Jamais pensaria que, por ter jogado no rival, teria essa aceitação aqui, não pelo elenco e diretoria, mas também pelos torcedores. Me surpreendi muito também, estou muito feliz por estar aqui", confessa.

O jogador ainda revela a importância do sigilo na negociação como algo positvo e contribuinte para o acerto com o clube. "Foi meio que uma paixão, um amor. Trataram tudo de forma muito sigilosa e isso conta muito para mim (...) foi o segredo para que eu pudesse estar aqui, acho que se tivesse vazado antes e as coisas andassem de forma negativa eu poderia não estar aqui. Poderia repercutir mal para a torcida aqui dentro a minha chegada", afirma.