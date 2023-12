Em entrevista ao Olé, da Argentina, Lucero exalta o Fortaleza: 'Time compete em alto nível'

O atacante Juan Martín Lucero viveu uma temporada artilheira no Fortaleza em 2023, marcando 24 gols em 64 jogos, sendo o principal goleador da equipe. Vivendo grande fase no Leão, ele concedeu entrevista ao Diário Olé, da Argentina, publicada nesta quarta-feira (20).

Ele exaltou o Fortaleza e o crescimento do clube no cenário nacional e Sul-Americano, o técnico Vojvoda e falou também sobre seu futuro, indagado se voltaria ao futebol argentino.

'Desde 2018, altura em que o clube foi promovido da B, tem um projeto que se sustenta pelo sexto ano consecutivo na Primeira Divisão. É muito difícil permanecer no Brasileirão Série A e ainda mais quando você vem de promoção com os times que estão na categoria principal. Aliás, este ano se dizia no Brasil que era o campeonato mais difícil da história porque todos os grandes times estavam lá. A força com um projeto sério, com dirigentes que trabalham todos os dias no clube, tem apoiado o time que compete em alto nível", disse ele, sobre o Tricolor cearense.

Autor do gol contra a LDU empate em 1 a 1 no tempo normal na final da Sul-Americana, Lucero admitiu que o rendimento do Leão na Série A foi afetado pela perda do título nos pênaltis, que os jogadores se abalaram.

"Sim, sinceramente a nossa queda no Brasileirão foi depois da final. Doeu muito perder porque sentimos que era a hora. Foi algo histórico para o clube, fizemos uma grande copa onde saímos em primeiro lugar no grupo, inclusive no jogo fomos o time que mais se esforçou. Mas bom, obviamente não basta, é futebol e não é matemático, tudo muda num segundo. A dor de ter perdido nos pênaltis é pior. A verdade é que nos doeu muito a falta da Sul-Americana porque foi algo histórico para o clube e para nós".

Argentinos no Brasil

Indagado sobre o grande número de jogadores e técnicos argentinos no Brasil, Lucero elogiou o Vovjoda e profissionalismo de seus compatriotas.

"O argentino é muito querido no Brasil, os torcedores e dirigentes o valorizam muito. O jogador argentino é muito profissional e isso, somado ao fato de a maioria sempre buscar crescer e ter sucesso por onde passa, faz a diferença dos demais. Sem ir mais longe, Juan Pablo Vojvoda, nosso treinador, está com Abel Ferreira, um dos dois treinadores que estiveram e estão há mais tempo no cargo sem serem demitidos. Isso é muito difícil aqui, porque você joga tantas partidas que pode perder três ou quatro seguidas e ser expulso. Mas o Vojvoda conseguiu se sustentar ao longo do tempo e é muito querido por todas as pessoas do clube. Ele é uma pessoa muito boa, além de treinador", disse.

Feliz no Fortaleza

Por fim, perguntado sobre retornar ao futebol argentino, o atacante diz estar feliz no Fortaleza.

"A verdade é que ainda tenho dois anos de contrato e estou muito bem. Nunca direi se vou tocar em um lugar ou outro porque nunca se sabe as reviravoltas da vida. Hoje a realidade é que se consigo evitar e estou bem lá fora, fico lá fora. Não só por causa do futebol, mas também pela forma como o país está. Isso complica muito. Obviamente se não tiver outra opção eu faço e volto, mas hoje te digo que não. Ao mesmo tempo, estou muito feliz com o campeonato que estou jogando agora, estou muito feliz por disputar o nível do Brasileirão, que é muito alto", disse ele.