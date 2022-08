Em entrevista ao Jogada 1º tempo, Newton fala sobre saída do Ferroviário e desafios no Floresta

O novo diretor executivo do Floresta, Newton Filho, foi o entrevistado do Jogada 1º Tempo desta terça-feira (30). Newton falou sobre o convite para trabalhar no Verdão, o planejamento do clube para 2023, mas também sobre a polêmica saída do Ferroviário, clube pelo qual foi presidente até julho, mas renunciou após problemas internos.

Sobre a saída do Ferroviário, o dirigente explicou que a pressão interna se tornou insustentável.

"O motivo da minha saída foi multifatorial. Mas o principal deles foi a pressão interna, fogo amigo também. Quando chegou ao ponto de atingir vida familiar, vi que não dava mais. Foi uma pressão desmedida, fora da racionalidade. Recebi mensagens grupo de conselheiros, me aconselhando a sair e o presidente do conselho quis assumir parte do futebol junto com essa turma de oposição. Eu que estava na presidencia, o nosso parceiro, sustentáculo financeiro, o Arthur Boin, decidimos sair, para eles tomarem conta do clube como um todo. Eles assumiram, não seguraram um mês, o presidente entregou carta renuncia e até hoje o Ferroviário está sem presidente".

Confira a entrevista completa no jogada 1º Tempo

Rebaixamento

Após a saída dele, o Ferroviário foi comandado por outra diretoria e o clube acabou rebaixado para a Série D do Brasileiro. Ele admite parcela de culpa, mas que a equipe tinha tempo suficiente para se manter na Terceirona.

"Vencer, perder, cair, subir faz parte do futebol. Às vezes faz tudo certo e existe parcela de chance de dar errado ou fazer tudo errado e dar certo. Pelo tempo que passei no Ferroviário, conquistamos muita coisa, seja resultados esportivos, o estrutural, o patrimonial e muitos me colocam como culpado do rebaixamento. Não vou me eximir de culpa, afinal estive um período na Série C na presidencia, mas saí na 12ª rodada, tinham 7 jogos, 21 pontos em disputa. E das 12 rodadas, que só uma comigo na presidência o time esteve no Z4, na 2ª rodada".

Novo desafio no Floresta

Depois de 7 anos no Ferroviário, Newton assumiu um novo cargo no Floresta: de diretor executivo. Ele descreveu como foi sair da presidência de um clube para assumir um cargo de gestão de futebol em outro.

"Fiz o curso de gestão pela CBF Academy, pois gostaria de continuar trabalhando no futebol. Recebi alguns convites, daqui e de fora, e quando recebi o do Floresta, aceitei pelo projeto que foi apresentado, pela autonomia de trabalhar. Aceitei o desafio e pelo nível de investimento, de busca pelo acesso, foi uma situação que me atraiu".

Legenda: Newton Filho comanda a reformulação do elenco do Floresta visando 2023 Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

O Verdão ficou na Série C para 2023 e será o único representante do Estado na competição. Já com o planejamento montado para 2023, a equipe será praticamente toda reformulada, com Leston Junior mantido como treinador.

"Tivemos a permanência de Leston, estamos conversando muito e nosso pensamento tem convergido. Estamos alinhados, pensamos bem parecidos e já estamos começando a formação do elenco para a Série C de 2023. Foi importante dar uma oxigenada no elenco, começar o elenco do zero. Foram poucas permanências"

Mesmo pensando em 2023, o Floresta ainda tem competições este ano, como a Copa Fares Lopes e aguarda a definição da Pré-Copa do Nordeste, que seria em outubro ou novembro, mas a CBF cogita adiar para janeiro devido a Copa do Mundo do Catar no fim do ano.

"Jogaremos a Fares Lopes e a Pré-Copa do Nordeste, que pode nos gerar um calendário melhor. Ainda não sabemos a data da Série B do Cearense de 2023, mas o elenco que estamos formando já será para disputa da Série C do Brasileiro e encorparemos mais o elenco entre o fim do estadual e o inicio dela".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil