Em embarque da Seleção, jogadora protagoniza despedida emocionante do pai; veja vídeo

A seleção brasileira embarcou para a Austrália, país sede da Copa do Mundo, juntamente com Nova Zelândia, na madrugada desta segunda-feira, (3) e uma cena emocionante marcou essa ida das jogadoras para o país do Mundial de 2023. A atacante Nycole se despediu de seu pai, Alessandro Sobrinho, dentro da pista de pouso do aeroporto.

Esse episódio foi possível porque o pai de Nycole trabalha como auxiliar de rampa no Aeroporto Internacional de Brasília. A jogadora, ao descer do ônibus, que levou a delegação até a porta do avião, perguntou se podia falar com seu pai e prontamente foi respondida com um "sim".

A jornalista Valéria Possamai registrou o momento emocionante protagonizado pelos dois na pista do aeroporto.

Após a troca de carinho, Nycole viajou com o coração quentinho para a Copa do Mundo. Diante de abraços, a jogadora e seu pai aproveitaram até o último minuto juntos. Alessandro ainda compartilhou sua felicidade ao ver sua filha antes da ida para a Austrália.

"Fiquei muito feliz. Foi uma correria grande, eu entro no trabalho às 4h e ontem ela me ligou, dizendo que o voo provavelmente sairia às 5h30. Agora é torcer pra que elas façam um bom campeonato e tragam o caneco", disse.