Em discurso no vestiário, atacante Vizeu prega recuperação do Ceará: "Não vamos deixar cair"; veja

A derrota do Ceará para o Bahia neste sábado (9), na decisão da Copa do Nordeste 2021, gerou uma série de atos violentos após o fim das penalidades, que foram relatados em súmula pelo árbitro da partida. No vestiário, jogadores e comissão técnica buscaram remotivar o grupo, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

O atacante Felipe Vizeu, contratado em outubro do ano passado, pediu a palavra e pregou a recuperação do time nos próximos jogos. Para o centroavante, a competição regional já é passado.

"Acabou. Não levamos. Não é hoje que a gente vai levar pra casa. Amanhã tem jogo (neste domingo), quarta tem jogo. Só assim a gente vai provar o nosso valor. A cada dia a gente vai provar o nosso valor", lembrou Vizeu, no meio de uma roda feita por atletas.

Na mesma gravação, o jogador alvinegro lembra que só a vitória pode "amenizar" a perda do título. "Isso que a gente tá sofrendo hoje, da próxima vez a gente tem que ganhar, assim a gente ameniza. Vitória, vitória, vitória. A derrota acontece. Foi num momento errado? Foi num momento errado, onde a gente nao podia errar. Erramos, faz parte. Futebol é assim".

Felipe Vizeu Atacante do Ceará "Não vamos abaixar a cabeça pra ninguém. A gente sabe o quanto a gente pode. Tudo tá dentro de nós. Se não saímos vitoriosos hoje, pode saber que a gente vai ganhar na próxima. Não vamos deixar cair por conta de hoje. Não vamos! Todo mundo junto e vamos continuar fazendo história".

Compromisso

O Ceará volta a campo neste domingo (9), às 16h, contra o Caucaia, pela segunda fase do Campeonato Cearense. Atuarão pelo Alvinegro os atletas do Sub-23, para dar descanso aos jogadores que disputaram a final contra o Bahia. O Vovô tem 4 pontos e está em 4º.