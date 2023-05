Em dia de homenagem, Richard avalia Ceará com Barroca: 'está procurando o equilíbrio'

Em tarde marcada por homenagem pelos 100 jogos com a camisa do Ceará, o goleiro Richard concedeu entrevista nesta quarta-feira (9), no CT de Porangabuçu. O atleta destacou o bom momento com o time e as diferenças no comando técnico do Alvinegro.

De acordo com o goleiro, a mudança no comando técnico já trouxe diferenças para os atletas dentro de campo. Richard pontua a diferença de Morínigo para Barroca, que iniciou sua terceira semana de treinos à frente do Ceará.

"É um sistema diferente de jogo, antes a gente transitava mais rápido até o gol adversário. A gente tinha pouca posse de bola, mas éramos muito rápidos e letais, quando a gente chegava e concluía. Mas para marcar, a gente não marcava com todos os jogadores, não éramos tão compactos. Acho que o equilíbrio é a chave do negócio. O Barroca está procurando esse equilíbrio", avalia o arqueiro.

O jogador conclui ainda como a defesa é feita após a chegada de Eduardo Barroca. Segundo o arqueiro, o novo comandante tem boas ideias e espera que o time assimile o quanto antes a filosofia de trabalho dele.

"Antes o pessoal tinha mais liberdade para ficar no ataque e agora o compromisso é de todos para retornar e marcar. Isso nos ajuda, porque antes a gente defendia com sete, oito jogadores no máximo, mas também estávamos mais perto do gol [adversário]. São metodologias de jogar, creio que ainda estamos no começo do trabalho de Barroca, é um grande treinador e tem grandes ideias", aponta.

COBRANÇAS

Richard chegou ao Ceará em 2019, depois de boa passagem pelo Paraná. A formação do arqueiro, que hoje tem 32 anos, foi no São Paulo. Apesar dessas experiências, o atleta destaca o que teve de primeiras impressões quando chegou no Ceará.

"Confesso, de todo meu coração, que quando cheguei no clube o primeiro mês foi muito difícil. Eu já queria ir embora com as cobranças, não entendia como funcionava o futebol aqui no Nordeste. A torcida é muito exigente, é uma emoção, foi um contato muito grande de coisas que eu não tinha vivido ainda. Eu tinha jogado no São Paulo e tinha pouco contato com a torcida e, aqui, o calor humano é maior", assegura Richard.

O profissional aproveitou o momento para agradecer as conversas e conselhos de Everaldo e Anderson, que trabalham no dia a dia mais ele. Além disso, o camisa 01 afirmou estar feliz com o momento vivido no Ceará.

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

Com o final da Copa do Nordeste, o foco do elenco alvinegro é todo na Série B. O próximo compromisso será contra o Vitória, única equipe invicta na competição, com 11 gols marcados e nenhum sofrido.

Diante do time de Léo Condé, Richard avalia como deve ser a postura do Ceará e prega respeito ao rubro-negro baiano.

"Será um grande jogo, o Vitória é uma grande equipe, tem grandes jogadores. Vem num momento muito bom, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, principalmente, com a falta do nosso torcedor. Mas não tem muito o que pensar, lamentar, é estudar ao máximo o time do Vitória, que tem jogadores experientes no futebol", pontua o arqueiro.

O Ceará entra em campo na quarta-feira (10), para encarar, às 19h, o Vitória, pela 4ª rodada da Série B. O confronto nordestino marca a quarta partida de Barroca no comando do Vozão. Até aqui, foram três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.