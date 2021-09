Em corrida marcada por acidente na largada com 9 carros, Barrichello vence na Stock Car

Rubens Barrichello venceu a corrida 1 da Stock Car, em Goiânia, neste sábado, em prova marcada por acidente na largada que tirou nove carros da primeira das quatro provas das etapas duplas do fim de semana. Essa é a sexta vitória de Rubinho no circuito, onde ele é o maior vencedor em atividade. O ex-piloto de Fórmula 1 fez uma excelente prova e teve muita estratégia para terminar na frente.

O acidente logo na saída envolveu nove carros, tirando de prova Christian Hahn, Raphael Teixeira, Tony Kanaan, Ricardo Zonta, Lucas Foresti, Beto Monteiro, Matias Rossi e Guilherme Salas. Isso mudou a estratégia de todos os remanescentes. Teixeira foi o piloto que sofreu o maior impacto na batida. Ele teve de ser atendido do lado de fora da pista, mas saiu caminhando do carro sem danos. Foi mais o susto mesmo.

Barrichello largou na pole position e venceu de ponta a ponta, assegurando mais 32 pontos na temporada. Cesar Ramos e Gabriel Casagrande, que é o segundo colocado no campeonato, completaram o pódio da primeira prova da 8ª etapa, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Corrida 2

Ricardo Maurício, que largou na 15ª colocação após problema no acelerador do seu carro no treino classificatório, fez boa prova de recuperação e terminou em décimo. Assim, pôde largar em 1º na corrida 2, onde ocorre a inversão de posição dos dez primeiros colocados.

Pole na segunda corrida do dia, Ricardo Maurício confirmou o favoritismo e venceu com tranquilidade, mantendo a liderança durante toda a prova. Assegurou os 24 pontos do segundo vencedor do dia. Júlio Campos e Átila Abreu completaram o pódio da corrida 2 da 8ª etapa da Stock Car.

