Em casa, São Paulo vence o Corinthians e está na final do Campeonato Paulista

Em clássico, o São Paulo vence o Corinthians por 2 a 1 e está na final do Campeonato Paulista. Welington e Alisson marcaram para o tricolor. Jô descontou para os visitantes. As equipes se enfrentaram neste domingo (27), no Estádio Morumbi, na capital paulista. A partida teve início às 16 horas.

O São Paulo encara o Palmeiras em jogos de ida e volta na briga pelo título do Paulistão. Os jogos ainda não tem datas definidas.

O JOGO

A etapa inicial foi equilibrada, pois os times foram bem na marcação. O Corinthians teve uma boa chance com Róger Guedes, mas Jandrei fez a defesa. O São Paulo melhorou na criação e ditou o ritmo da partida. Não demorou para a chegada do gol. Aos 41 minutos, Welington abre o placar para os donos da casa. Após receber passe, o lateral ajeita a bola e manda com força para o fundo da rede. Resultado de 1 a 0 foi até o intervalo.

O segundo tempo começou pegado. O Tricolor pressionou em busca de ampliar a vantagem. Giuliano tenta criar para o Timão, mas quem balança novamente as redes é o São Paulo. Aos 17', Alisson amplia a vantagem para 2 a 0 após receber passe de Calleri. O Timão teve lance perigoso com finalização de Giuliano, que finalizou de primeira mas Jandrei fez a defesa. Jô finalizou com perigo. A bola passou raspando na trave. Aos 40', o atacante consegue diminuir a diferença e faz o primeiro do Corinthians. O placar de 2 a 1 se manteve até o fim da partida.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte