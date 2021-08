Em casa, Ferroviário empata em 0 a 0 com o Tombense pela Série C

O Ferroviário mais uma vez lutou, foi melhor que o adversário, mas perdeu chances incríveis e não venceu. O time coral empatou em 0 a 0 com o Tombense/MG no Elzir Cabral, pela 13ª rodada da 1ª Fase da Série C, e não engrena na competição. Foi o 5º empate seguido do time coral na competição nacional, não permitindo sua entrada no G4.

O clube está no G4 com 19 pontos, mas deixará o grupo de classificação para a 2ª Fase caso Manaus e Volta Redonda empatem seus jogos na rodada.

O time coral volta a jogar no sábado, 28, às 15 horas no Elzir Cabral, diante da Jacuipense/BA, quando terá a chance de voltar a vencer e embalar na luta pela classificação.

O jogo

O confronto com o Tombense era direto pela classificação, ja que o adversário abria o G4 e o Ferrão estava em 6º. Por isso a maior necessidade de vitória do time coral, que desde o início do jogo procurou pressionar o adversário.

E o técnico Francisco Diá escalou um time com novidades, buscando uma melhora ofensiva: com Dioguinho ao lado de Edson Cariús no ataque, e Souza Tibiri e Mauri de meia armadores, um novo quarteto foi formado para buscar a vitória.

Legenda: O Ferroviário empatou mais uma na Série C, agora com o Tombense em casa, no Elzir Cabral Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Mas o time coral continuou desperdiçando as chances que apareciam. No 1º tempo, Edson Cariús desperdiçou em duas cabeçadas, mandando para fora, e Mauri exigindo defesa de Felipe Garcia, que se tornaria destaque da partida.

No 2º tempo, o Ferrão continuou melhor, sem deixar o rival criar oportunidades, mas desperdiçava chances demais desde o início, seja em finalizações para fora, ou defesas do goleiro, como nas tentativas de Mauri.

A medida que o tempo passava, o técnico Diá mudava o time, mas até os que entraram perderam gols. Adílson Bahia acertou a trave, em lance que Felipe Garcia desviou a bola após cobrança de falta, e Reinaldo, já aos 50 minutos, que perdeu gol feito, consagrando o goleiro do time mineiro.