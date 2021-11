Em bom momento, João Ricardo não sofreu gols em três dos cinco jogos que fez como titular na Série A

A disputa por titularidade no Ceará de Tiago Nunes tem sido acirrada. Desde que chegou, o comandante alvinegro realizou alterações em praticamente todas as posições, inclusive com trocas entre goleiros. Saiu Richard e entrou João Ricardo, o atual dono da vaga na meta alvinegra. E o camisa 1 tem se destacado, tanto é que não sofreu gols em três dos cinco jogos que fez como titular.

O ex-goleiro da Chapecoense havia jogado o primeiro tempo na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, na estreia do Brasileirão, quando sofreu lesão grave na mão. Saiu no intervalo, quando o jogo estava 1 a 1, sendo substituído por Vinícius Machado. Depois, precisou passar por cirurgia e ficou afastado dos gramados por longo período.

Agora, 100% recuperado, vive bom momento e retoma titularidade com segurança. Ele saiu de campo sem ser vazado nos duelos contra Internacional, Juventude e Fluminense, demonstrando boas atuações e segurança em todas essas ocasiões.

"Fico feliz pelo momento. É fruto do trabalo. Passei por momentos difíceis aqui, duas lesões, duas cirurgias praticamente, e consegui dar a volta por cima", celebrou o gaúcho de 33 anos, após o triunfo sobre o Fluminense.

Outro detalhe: nas partidas em que João Ricardo atuou, o Ceará sofreu um total de três gols (média de 0,6 por jogo) e não perdeu nenhuma vez, com duas vitórias e três empates.

JOGOS DE JOÃO RICARDO COMO TITULAR

Ceará 1 x 0 Fluminense

Bahia 1 x 1 Ceará

Juventude 0 x 0 Ceará

Ceará 0 x 0 Internacional

Ceará 3 x 2 Grêmio