Em boa fase, Pochettino é o jogador do Fortaleza que mais cria grandes chances; veja números

O meia-atacante argentino Tomás Pochettino somou mais uma assistência com a camisa do Fortaleza. Na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na última quarta-feira (20), o jogador deu passe para Zé Welison marcar o primeiro gol do Tricolor do Pici na partida.

O argentino de 27 anos tem ganhado espaço no time titular de Juan Pablo Vojvoda e apresentado números positivos com a camisa tricolor. Entre todos os jogadores do Leão na Série A 2023, Pochettino é o líder em grandes chances criadas e em passes decisivos.

De acordo com levantamento do portal SofaScore, o camisa 7 do Fortaleza é líder em outros trêsquesitos ofensivos muito importantes: cruzamentos certos, dribles certos e chutes certos.

VEJA O LEVANTAMENTO COMPLETO:

1° em grandes chances criadas (5)

1° em passes decisivos (35)

1° em cruzamentos certos (27)

1° em dribles certos (24)

1° em chutes certos (15)

NÚMEROS DESDE A CHEGADA DO JOGADOR

Contratado pelo Fortaleza para a temporada 2023, Tomás Pochettino soma 55 partidas disputadas com a camisa tricolor. Até o momento, ele soma seis gols e oito assistências. Na Série A, são dois gols e duas assistências.

