Em baixa no Ceará, Fernando Sobral lidera ranking de desarmes da Série A entre 2020 e 2021; veja

O volante Fernando Sobral lidera o ranking de desarmes na Série A do Campeonato Brasileiro entre 2020 e 2021. No período, o camisa 8 disputou 70 partidas na elite, realizando 220 desarmes, à frente de Gabriel (Corinthians e Internacional), Aderlan (RB Bragantino), Patrick (Internacional e São Paulo) e Fagner (Corinthians). O levantamento é do site de estatísticas Footstats, especializado em futebol.

🙅‍♂️Os melhores em desarmes!



Top 1 no Ranking, Fernando Sobral foi o jogador com mais desarmes do Brasileirão em 2020 e 2021🔥 pic.twitter.com/a76BGs3dm0 — Footstats I2A (@Footstats) September 13, 2022

Na atual temporada, porém, Sobral enfrentou problemas clínicos e perdeu espaço na equipe alvinegra. O atleta soma 28 partidas disputadas, com 1.059 minutos em campo. O número de confrontos disputados é inferior aos últimos anos, quando o volante esteve em campo em 107 oportunidades.

Desde a recuperação da lesão óssea por microtrauma repetitivo, Sobral tem sido opção de 2° tempo para os treinadores. Para a posição de volante, o Ceará conta ainda com: Geovane, Richard Coelho, Richardson e Rodrigo Lindoso.

