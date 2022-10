Em arrancada no Brasileirão, 2º turno do Fortaleza em 2022 é melhor que 1º turno de 2021

No ano de 2021, o Fortaleza foi o responsável pela melhor campanha de um clube cearense na Série A do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, fez a melhor temporada da história do clube na primeira divisão do mesmo campeonato, marcado pela conquista da vaga na Libertadores. Com 58 pontos, a equipe tricolor encerrou o ano em 4º lugar na tabela de classificação.

Em 2022 o início da temporada foi marcado por tropeços, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda encerrou o 1º turno em 20º lugar e foi o lanterna da competição em 10 rodadas consecutivas, porém a reviravolta aconteceu a partir da 19ª rodada, o empate contra o Santos foi crucial na virada de chave da equipe tricolor, desde então o número de vitórias aumentou e a quantidade de empates e derrotas diminuiu, sendo apenas dois revés no segundo turno.

Na análise apenas das 12 primeiras rodadas de cada turno, os números e o aproveitamento são ainda melhores. Confira abaixo:

Para o segundo semestre de 2022, com sete rodadas restantes para o final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza necessita apenas de sete pontos para igualar à quantidade de pontos do 1º turno de 2021, encerrado com 33. O Leão tem, na 31º rodada, 41 pontos conquistados e ocupa a décima posição na classificação do Brasileirão.

O Fortaleza até o final do campeonato tem como adversários América-MG, Atlético-MG, Coritiba, Palmeiras, Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Santos. Caso conquiste 17 pontos ao longo desses jogos o Tricolor de Aço repete a quantidade de pontos da temporada de 2021.